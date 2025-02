Del Genio: "Bravo Manna, chiarezza! Delusi, ma Okafor buono e Garnacho non è Messi..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio parlando del mercato del Napoli che s'è chiuso con Okafor: “Okafor? Bisogna sempre mantenere equilibrio e non esagerare. L'ha detto anche Manna, auspicavo la conferenza e c’è stata. Trasparenza, anche auto-critica e così si deve fare, questa è la comunicazione. Bravissimi a farlo, poi essersi bloccati, aver avuto ottimismo su Garnacho, Danilo e Adeyemi… ma sono andati tutti in altre direzioni e non sono state prontissime le alternative.

Okafor è un buon giocatore, non lo dico io, ma il campo, ha fatto bene l’anno scorso in Serie A, non in Bulgaria. Poi non so cosa farà a Napoli, ma la carta nel calcio è una cosa e siamo delusi, il campo è un’altra cosa. Garnacho e Adeyemi mi sarebbero piaciuti, ma pure loro mica avrebbero fatto un gol a partita. Sono giovani, Adeyemi ha avuto anche problemi fisici, erano migliori, certo, ma non abbiamo perso Messi e Ronaldo, mica non si troveranno più elementi di quel livello".