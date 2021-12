Del Genio: "Cambi Spalletti? 3 infortuni e Mertens e Lozano stanno già giocando troppo"

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulle scelte di Spalletti: "C'è una divisione netta di una prima ora molto buona e un'ultima mezz'ora in cui il Napoli s'è difeso ma il Sassuolo non aveva creato niente. E' un po' pesante, in termini di classifica hanno vinto tutte agevolmente ed il Napoli pure lo stava facendo ed invece perde due punti per strada. Il Napoli s'è abbassato, ma il Sassuolo non ha fatto molto, non ricordo tante palle gol, 2 ne ha avute e due ne ha fatte. La partita sembrava effettivamente vinta, perciò c'è delusione, ma io non me la sento di criticare molto Spalletti o la squadra, pure nella mezz'ora finale abbiamo lasciato due cross, uno di questi su una punizione che manco c'era. Il calcio è anche questo, hanno fatto 2 cross, se Scamacca non fa quella prodezza non si riapre mai e se Ferrari non indovina quel colpo avremmo detto che il Napoli ha gestito e Ospina non ha fatto parate. Io sono stato molto critico dopo Salernitana, Torino, Verona, quella mezz'ora non mi è piaciuta, ma sono successe troppe cose".

I cambi di Spalletti? 3 si sono fatti male, poi gli altri due Mertens e Lozano stanno giocando pure troppo per la loro condizione attuale. Quando c'era da criticare, ho criticato pure Spalletti, ma stasera non me la sento onestamente. Tra meno di 72 ore tra l'altro si rigioca ed abbiamo già perso 3 giocatori che difficilmente ci saranno con l'Atalanta. La strategia di non subire il possesso del Sassuolo, che l'aveva imposto pure al Milan, è riuscita, poi il calcio è questo, le partite durano 90', gli episodi determinano e la fortuna incide".