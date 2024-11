Del Genio: “Ce l’ho con la Federazione slovacca, con Calzona e con Lobotka!”

Nel match di Nations League tra Slovacchia ed Estonia il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka è stato schierato titolare dal ct ed ex allenatore azzurro Francesco Calzona.

Nel corso di ‘Linea Calcio’ su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato così: “Ce l’ho con la Federazione slovacca, ce l’ho con Calzona e ce l’ho pure con Lobotka! Perché Lobotka poteva dire: ‘Mister non me la sento, è una partita inutile, domenica c’ho Napoli-Roma, devo rientrare, loro mi pagano e sono la mia società, non farmi giocare’. Quindi ce l’ho con tutti e tre: Slovacchia, Calzona e Lobotka. Me la prendo per il 40% con Calzona e Lobotka e per il 20% con la Federazione slovacca che pensa ai fatti suoi. Calzona per riconoscenza verso il Napoli e Lobotka per super riconoscenza verso il Napoli, in una maniera o un’altra dovevano trovare una soluzione. Resta immutata la stima che ho per Calzona e Lobotka, ma questa cosa non mi è piaciuta”.