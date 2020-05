Del Genio: "Cessioni? L'addio di Koulibaly non è più così scontato"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in merito alle tematiche di casa azzurra: "E' difficile capire come saranno le prossime sessioni di mercato. Bisognerà capire quanto si potrà arrivare sugli ingaggi e sui cartellini. La crisi il calcio la sta vivendo, ma almeno per i club più importanti, sarà ridotta. Il problema del calcio è legato ai diritti televisivi, giocare a porte chiuse non è così significativo. Solo un problema sui diritti tv può portare ad un ridimensionamento.

NESSUN RIDIMENSIONAMENTO - "Per quanto riguarda gli ingaggi non vedo ridimensionamenti: lo dimostrano i rinnovi di Mertens e Zielinski, Per quanto riguarda i cartellini, se non arriveranno offerte, lo scenario potrà cambiare. Operazioni che sembravano così scontate come l'addio di Koulibaly, ora non lo sono più".