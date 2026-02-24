Ordine: “Il sistema non funziona, bisogna sostituire Rocchi! Ecco i grandi errori contro il Napoli"

vedi letture

Il giornalista Franco Ordine è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’, programma su Televomero: "Della scheda non condivido solo una cosa, in questo campionato ci sono stati tantissimi errori, ripetuti e che hanno avuto come vittime tante squadre, non solo il Napoli. Non è una questione di buona o malafede, io dico bisogna dare a questa vicenda un’impostazione cal calcistica. Quando una squadra non funziona si cambia l’allenatore e quindi in questo momento le società non devono abbaiare alla luna ma dovrebbero ragionare per trovare una soluzione a questa serie di errori.

Non c’è una linea guida coerente dall’inizio alla fine, dai falli di mano ai rigorini si modificano le cose durante il campionato e quindi bisogna cambiare Rocchi, punto e basta. Siccome la gestione non ha funzionato, i risultati sono insoddisfacenti e quindi si cambia l’allenatore. Rocchi svolge un servizio e se tu azienda calcio ti rendi conto che non funziona si cambia servizio”.

Sull'arbitro: "I grandi errori in questo campionato contro il Napoli sono quelli contro l’Atalanta e la Juve, a favore invece vedo solo il rigore contro il Genoa e c’è un macrorigore. Poi c’è un dato che voglio sottolineare: negli ultimi 5 anni vedo Lazio e Milan che hanno oltre 20 espulsioni mentre c’è l’Inter che ha avuto 5 espulsioni negli ultimi 5 anni. Il fallo di Kalulu è uno sfondone dell’arbitro, non si tratta di malafede preciso”.