Marino attacca la Fifa: "Si è impossessata della nostra tecnologia! Il Var non ci doveva essere"

Nel corso della trasmissione 'Il Bello del Calcio' su Televomero, l'ex dirigente di Napoli e Udinese Pier Paolo Marino ha parlato della Var: "La Fifa si è impossessata della tecnologia che stavamo sviluppando a Udine e l'ha cambiata! Il Var non ci doveva essere, ci doveva essere la tecnologia e basta! Un supporto all'arbitro non altri uomini che concorrevano a creare confusione e aggirassero anche l'utilizzo dell'elettronica.

Quelli della Fifa se ne sono impossessati per motivi economici e del mantenimento dei voti. Io l'ho vissuto, vi porto qui il professor Distante con cui abbiamo studiato la tecnologia del calcio e il gol no gol. Poi ci è stato espropriato da Blatter. Var da abolire? La gente non vuole l'abolizione della Var, vuole la tecnologia pura, perché è più onesta".