Del Genio: "Chi tra Napoli e Lazio esaspererà il dominio, soffrirà le transizioni negative"

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulla gara contro la Lazio: "Portando tanti uomini sopra la linea della palla, avrebbero sofferto molto Osimhen. La Lazio comunque sta crescendo, è una gara difficile da prevedere sulla strategia, nessuna delle due mi pare in grado di poter prendere in mano la partita e controllarla e chi prova ad esasperare questo controllo, portando troppi uomini sopra il pallone, si esporrà alle transizioni negative se non alle ripartenze dell'avversario".