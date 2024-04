Del Genio chiede la rivoluzione: "Se restano più di 2-3 titolari si rischia altro anno mediocre!"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Io ormai non cambio il mio pensiero, sono convinto che il Napoli debba rivoluzionare la squadra, soprattutto nei titolari. Se ne restano più di due-tre si trascinano quelli che arrivano in un altro anno mediocre. Quindi a mio parere bisogna cambiarne 7-8 tra i titolari. Calzona? Il Frosinone terzultimo in classifica ti fa il 2-2, cosa dobbiamo aspettare per avere cambi più coraggiosi? Il mio voto è stato 4.

Meret? Per fortuna il suo è il primo errore di questo tipo, in costruzione dal basso, ma credo che l'avventura di Meret a Napoli è finita. Alla fine non esce sul cross per Seck, poi fa la parata ma doveva uscire. E' in evidente blocco psicologico pure lui, quindi credo che neanche lui sia proponibile per l'anno prossimo, come tanti altri calciatori".