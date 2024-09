Del Genio: “Ci sta soffrire pure mezz’ora, non ci sono gare facili. Vedete le altre big?”

Il Napoli travolge il Cagliari in trasferta con un sonoro 4-0 e dopo un anno e mezzo torna a vincere tre partite consecutivamente. A parlare del match è stato il giornalista Paolo Del Genio, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha detto:

"Ci sta anche la mezz’ora di sofferenza. Partite facili in Italia non ce ne sono. Il Napoli deve migliorare, ma pure le altre non mi pare stanno volando, vedete la Juve ad Empoli per poco perdeva nel finale, la Roma non ne ha ancora vinta una ecc. Il Napoli ha rischiato, ma poi ha chiuso senza patemi finali, e se beccava gol poteva comunque avere il tempo per rimediare. La Roma invece ha beccato gol al 95esimo".