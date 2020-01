Del Genio: "Ciclo finito, il club deve capirlo! Gattuso come Sarri? Impossibile rivedere quel Napoli..."

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Tele A, ha parlato del prossimo match col Perugia e non solo nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Mi aspetto Demme titolare contro il Perugia, anche perché deve capire diverse cose dei nuovi meccanismi, deve conoscere i compagni, quindi questa è l'occasione giusta. Gattuso non riuscirà a riproporre il Napoli visto con Sarri, visto che i calciatori non sono nel momento migliore della propria carriera. Sarri è stato bravo, ma anche fortunato perché ha trovato giocatori che hanno fatto le migliori stagione della carriera. Ora devono arrivare i gol, il Napoli fa una fatica bestiale a segnare. I calciatori devono avere uno scatto d'orgoglio. Questi mesi saranno importanti per farci capire se la società ha capito che questo ciclo è finito".