Del Genio: "Cinismo? I numeri dicono che il Napoli concretizza! Bisogna produrre di più..."

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della sua trasmissione sull'emittente radiofonica si è espresso così: “Il discorso del cinismo era da fare l’anno scorso, dove si creava anche molto ma non si segnava, quest’anno per quanto prodotto i numeri dicono che il Napoli ha concretizzato abbastanza. E’ stato introdotto il tema ma non credo sia argomento di oggi il cinismo, più che altro bisogna produrre di più offensivamente”.

Sul tema Conte si era espresso così in conferenza stampa rispondendo a precisa domanda: "Quello che dico a voi lo dico prima ai ragazzi, alla squadra il messaggio non arriverà mai dopo di voi. Dobbiamo migliorare in maniera forte quando arriviamo lì, negli ultimi 30 metri, nella scelta, nella qualità, nel colpo di chi è talentuoso, il modo di attaccare l'area in maniera cattiva, ci stiamo lavorando da un po' e quest'aspetto dobbiamo migliorare. Ma dopo ogni allenamento sono contento per l'applicazione dei ragazzi, ogni volta che affrontiamo una situazione specifica e si applicano al 200%, quando vedo questo sono felice".