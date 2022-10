Del Genio: “Classifica e distacchi non giusti, il Milan ha 6-8 punti in più per episodi fortunati e arbitrali"

"La classifica non rispecchia ciò che dice il campo perché il Napoli è stato molto superiore a Milan e Atalanta, come la distanza c’è su Inter e Juve”.

Nel corso di 'Si Gonfia la Rete' su Tele A, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "I risultati sono straordinari, ma la classifica poteva essere migliore. Bisogna guardare al Milan che ha attraverso delle difficoltà ma ha trovato i risultati, sappiamo le sue potenzialità perché l’abbiamo viste la scorsa stagione e mi rammarico tra pali, traverse degli avversari, per ultimo il Verona, o gol su angolo che non c’è con la Juve o rimesse battute più avanti, quindi degli episodi, è andata oltre le prestazioni ed ha più punti quando doveva stare più o meno con l’Inter. Diciamo che forse meritava il pari col Napoli nello scontro diretto, ma doveva averne 6-8 in meno per le altre gare ed il margine doveva essere più ampio. La classifica non rispecchia ciò che dice il campo perché il Napoli è stato molto superiore a Milan e Atalanta, come la distanza c’è su Inter e Juve”.