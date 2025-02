Del Genio: “Col 352 si crea poco e manca velocità nei braccetti. E mi aspettavo dei cambi”

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "A Conte ho dato 6 in pagella perché qualcosa non l'ho condivisa e forse poteva fare qualche cambio in più e un po' prima. Io sono sempre dell'idea che col 3-5-2 il Napoli produce poco, i dati lo confermano, non ha calciato praticamente mai. Io sarei andato col 4-3-3 con Raspadori sulla fascia sinistra, in modo da non toccare un sistema di gioco che ti ha portato tanto.

Juan Jesus e Rrahmani? Manca velocità, non è congeniale a loro il ruolo di braccetto secondo me perché così hanno dovuto prendere Zaccagni e Isaksen, due calciatori con una gamba diversa, mentre quando giocano da centrali sono più a proprio agio perché devono prendere gli attaccanti. Se dobbiamo fare la linea a tre sarebbe meglio farla con Di Lorenzo da braccetto”.