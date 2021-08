Del Genio: "Con il 4-3-3 un big va in difficoltà. Il Napoli è una squadra che inganna"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Io vedo Osimhen in difficoltà nel 4-3-3. Non ha il riferimento vicino a lui perché non c'è un calciatore che gli gioca alle spalle, poi quando arrivano le due mezzali si crea troppa densità accanto a lui e fatica a trovare la verticale immediata. Siamo in una fase di esperimenti, Spalletti ha studiato tutto, ma deve vedere bene questa situazione. Il Napoli è una squadra che inganna perché i valori tecnici sono molto elevati, ma basta non metterle nelle condizioni giuste e si fa fatica".