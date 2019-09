Del Genio: "Con la Sampdoria scelte condizionate dal Liverpool. Ci sono 5-6 possibilità novità"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, interrogato sullo stadio rinnovato: "Speriamo ci sia un bel colpo d'occhio, anche se la cosa più importante è la vittoria, poi una cornice di pubblico importante senza dubbio sarebbe necessaria. Con la Samp di sabato alle 18 è difficile pensare ad uno stadio pieno, forse col Liverpool per il richiamo, ma sarebbe incredibile non registrare un pienone col Liverpool. Formazioni? E' difficile fare previsioni, 13 nazionali mancano, i sudamericani Allan Lozano e Ospina sono gli ultimi a tornare, lo faranno tardi. Gli altri potrebbero esserci già martedì. Sulle scelte inciderà il fatto che dopo 3 giorni c'è il Liverpool ed un bel po' di titolari indiscussi potrebbe riposare con la Samp per giocare col Liverpool, per esempio può cambiare gli esterni bassi, mettere Maksimovic per uno dei centrali, Younes davanti, Elmas in mezzo, Llorente dall'inizio non credo ma vedo Lozano Mertens come a Torino nella ripresa".