Del Genio: "Con Petagna conservi una delle caratteristiche di Osimhen"

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: “Non so quale sistema di gioco sarà utilizzato da Spalletti domani, il problema del Napoli in questo momento è il modo di giocare. Senza Osimhen il modo di giocare del Napoli e cambierà non poco.

Petagna? A Mosca solo lui Di Lorenzo, Elmas e Mario Rui si sono salvati. Per il minutaggio scarso che hanno avuto entrambi, è obbligatorio che Mertens e Petagna si alternino. Poi Mertens non si discute, mentre Petagna si, infatti non si è ancora affermato a livello di squadra top. Bisogna dare un pizzichino di spazio in più a Petagna per via delle sue caratteristiche, con lui non avrai l’attacco alla profondità di Osimhen ma almeno conservi il modo di tenere la palla.

Le prossime gare? Questo è il momento decisivo della stagione, sapremo se il Napoli andrà avanti in Europa League e poi ci sono gare fondamentali in campionato. Ci sono Lazio, Atalanta e Milan, in tutto sei partite che ci diranno cosa riuscirà a fare il Napoli. Il Napoli nelle ultime 5 ha fatto 8 punti, deve aumentare la sua media punti senza Osimhen e Anguissa. È una cosa difficile ma non impossibile”.