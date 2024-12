Del Genio: "Conte ha vinto 12 gare su 17, era difficile crederci dopo il disastro dell'anno scorso"

vedi letture

Il giornalista Paolo Del Genio, su Canale 8 nel corso di Linea Calcio, ha commentato la prestazione del Napoli contro il Genoa: "Ci sono state parate eccezionali di Meret. Lì riprendere la partita in mano è difficile, perché se stacchi la spina è difficile riattaccarla. Quando gli avversari prendono il sopravvento, c’è la scorciatoia della palla lunga su un giocatore tipo Osimhen, ma noi non abbiamo molto giocatori per utilizzarla questa scorciatoia.

E quindi qualcuno poteva dire forse era il momento di tenere Neres più che toglierlo, mettere Ngonge che è un altro veloce, ma queste sono cose che Conte vede in allenamento. Forse sa che qualche giocatore in questo momento ha idee di mercato per la testa e non è facile da utilizzare. E alla fine ha preso questa decisione che comunque, ricordiamolo, ci ha portato alla 12esima vittoria in 17 partite. A dirlo alla fine dopo il disastro dell’anno scorso, era difficile crederci”.