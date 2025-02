Del Genio: “Conte? Non credo ai dissapori con ADL. Può andare via solo per un motivo…”

Il giornalista Paolo Del Genio, ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione 'Linea Calcio', ha detto la sua sul futuro del tecnico azzurro: “Conte va via da Napoli se ha un progetto migliore, non per dissapori con Aurelio De Laurentiis. Se va al Catania allora ha problemi con De Laurentiis (ride, ndr). Conte può andare solo in club dove pensa di avere una rosa più forte. Ma oggi parlarne è prematuro. Solo sui dissapori con il presidente non ci credo tanto. Sicuramente non vorrà rivedere il mercato di gennaio ma neppure quello estivo così lento”.

