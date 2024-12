Del Genio: “Conte parla di problemi offensivi, li scopriamo ora? E Neres?”

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli la sconfitta del Napoli contro la Lazio: "Conte parla di creare e segnare di più. Abbiamo un problema, quindi, il Napoli segna poco. Ma ce ne siamo accorti ora?

Le soluzioni quindi sono come ha detto Conte migliorare in zona d’attacco, ma non si può migliorare forse con i cambi? Se i titolari non fanno la differenza e poi perdono lucidità nel secondo tempo, in panchina ci sono Neres e Simeone che pochi giorni fa hanno messo in difficoltà la Lazio con compagni diversi. Non cambiava niente ma perché no”.