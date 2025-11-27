Del Genio: "Conte? Spero ci sia stato punto d'incontro con la squadra"

vedi letture

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio per commentare il momento che sta vivendo in stagione il Napoli rispondendo alle domande dei tifosi: "Qualcuno dice che Conte non lo dobbiamo mai toccare, poi altri dicono che Conte ogni tanto dobbiamo criticarlo, quindi le posizioni estreme non penso siano quelle giuste.

Io spero che nello spogliatoio ci sia stato un punto d'incontro e una sintesi tra le idee della squadra e dell'allenatore e non che siano andati da una parte o dall'altra. Di solito si fa così quando c'è una divergenza di vedute, si cercano le soluzioni in maniera molto democratica e costruttiva".