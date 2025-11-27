Del Genio: "Roma forte come le squadre di Gasperini, ma ha un punto debole"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio per anticipare quelli che saranno i temi anche tattici della partita di domenica all'Olimpico contro la Roma: "Il punto forte della Roma è il classico punto forte delle squadre di Gasperini, ovvero la grande intensità. Loro pressano bene, recuperano palla e hanno un portiere molto forte perché Svilar fa sempre grandi parate.

Hanno diversi punti di forza mentre come punto debole manca un centravanti a cui affidarsi, infatti si parla della possibilità di comprare un titolare a gennaio. Ma la Roma è una squadra forte che anche senza Gasperini lo scorso anno dal 2025 in poi aveva fatto tantissimi punti, più di tutti nel girone di ritorno. Il 2025 è un anno dove la Roma farà tanti punti, nessuno le vieta di continuare così anche nel 2026 e di essere in corsa per lo scudetto, a meno che non ci sia il classico calo delle squadre di Gasperini all'inizio dell'anno successivo".