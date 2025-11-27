Chiariello: "Oggi tutti elogiano Neres e lo paragonano a Lavezzi, bravo Conte"

Umberto Chiariello nel suo consueto editoriale per Radio Crc ha parlato del momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra dopo la vittoria in Champions: "Il Napoli adesso deve affidarsi a se stessa, deve battere il Benfica o comunque non perdere e poi dovrà vincere contro il Copenaghen che è un imperativo categorico. Conte ha trovato il grimaldello, oggi tutti i quotidiani celebrano Neres che si è preso la casa di Osimhen a Posillipo, che gioca coi bambini, che è diventato uno scugnizzo, il nuovo Lavezzi.

Insomma, Conte come sempre trova sempre delle soluzioni e non si ferma davanti all'emergenza. La soluzione Neres-Lang deve andare avanti anche contro la Roma? Lo scopriremo solo vivendo. In sintesi, bravo Conte che ha voluto dare uno scossone alla squadra mettendo i panni sporchi in piazza e questa cosa avrà pagato. So solo che abbiamo visto un Napoli diverso che ha fatto 5 gol in due partite e 13 palle gol. C'è una svolta ma ancora nullo è compiuto se non si dà continuità che è la parolina magica che significa lavoro, sofferenza, grinta, cuore, anima".