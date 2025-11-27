Chiariello: "Oggi tutti elogiano Neres e lo paragonano a Lavezzi, bravo Conte"

Oggi alle 12:00Le Interviste
di Fabio Tarantino

Umberto Chiariello nel suo consueto editoriale per Radio Crc ha parlato del momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra dopo la vittoria in Champions: "Il Napoli adesso deve affidarsi a se stessa, deve battere il Benfica o comunque non perdere e poi dovrà vincere contro il Copenaghen che è un imperativo categorico. Conte ha trovato il grimaldello, oggi tutti i quotidiani celebrano Neres che si è preso la casa di Osimhen a Posillipo, che gioca coi bambini, che è diventato uno scugnizzo, il nuovo Lavezzi.

Insomma, Conte come sempre trova sempre delle soluzioni e non si ferma davanti all'emergenza. La soluzione Neres-Lang deve andare avanti anche contro la Roma? Lo scopriremo solo vivendo. In sintesi, bravo Conte che ha voluto dare uno scossone alla squadra mettendo i panni sporchi in piazza e questa cosa avrà pagato. So solo che abbiamo visto un Napoli diverso che ha fatto 5 gol in due partite e 13 palle gol. C'è una svolta ma ancora nullo è compiuto se non si dà continuità che è la parolina magica che significa lavoro, sofferenza, grinta, cuore, anima". 