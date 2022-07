Del Genio contro il pessimismo: "Napoli 6°? Dietro non si sono rinforzate, chi ci supererebbe?"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato dai tifosi sulle reali possibilità di classifica del Napoli attuale

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato dai tifosi sulle reali possibilità di classifica del Napoli attuale: "5-6° posto? Sì, ma bisogna dire chi può scavalcare il Napoli. Tra Lazio, Fiorentina, Roma e Atalanta bisogna dire chi ci può scavalcare. Roma? In questo momento hanno perso Mkhitaryan e stanno vendendo Zaniolo, dopo aver preso Matic che viene da campionati da riserva. Non mi pare si sia rinforzata così tanto da sovvertire i valori sulla carta. Perché sarebbe più difficile? Lo chiedo perché lo dirà anche Spalletti che sarà più difficile. Le altre non stanno diventando City e Real, forse si è preoccupati dal calo del Napoli, si può mettere a rischio la classifica con un Napoli più debole perché le altre non mi pare si stiano rinforzando".