Del Genio: "Coppia centrale disastrosa. Ancelotti deve avere coraggio di mettere qualcuno fuori"

Il giornalista, Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss nel post partita di Roma-Napoli. Queste le sue parole: "Non è il primo anno di Ancelotti al Napoli. L'anno scorso, con tutti i limiti, è arrivato secondo con 79 punti. Dire che non può allenare questi giocatori mi sembra un'affermazione che si scontri con la realtà della passara stagione. Non ci sono solo gli errori del tecnico, degli arbitri o sfortuna. C'è un rendimento orrendo di tanti giocatori che sono qui per fare la differenza ma, in questo momento, la stanno facendo a favore degli avversari. La coppia centrale di difesa di oggi non si può guardare, ci sono errori tecnici, di errata lettura della giocata clamorosi. C'è un livello di prestazioni davvero inspiegabile e imprevedibile, nel momento in cui è stato acquistato Manolas, tutti quanti pensavamo di avere una coppia centrale fortissima. Koulibaly sta facendo disastri e il greco lo accompagna alla grande. Se queste prestazioni negative individuali continueranno, Ancelotti, deve avere il coraggio di mettere qualche giocatore fuori".