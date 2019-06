Del Genio: "Critiche a questo mercato incomprensibili, non essere d'accordo è diventato un mestiere!"

Il Napoli si sta muovendo e non poco in questa sessione di mercato, tanto da mettere a punto già due colpi in difesa fin qui. Ha parlato di mercato Paolo Del Genio, giornalista TeleA, che s'è espresso attraverso Facebook: "Io comprendo le critiche al Napoli, alla società, per alcune sessioni di mercato del recente passato. Sono stato il primo a muoverle. Sono state fatte, è vero, cose ottime, ma anche errori e, aggiungo, ci sono stati slanci di ottimismo pericolosi che non hanno determinato il completamento della rosa in tutti i ruoli. Sul mercato in corso però credo che si possa dire poco. Arriveranno ottimi calciatori e partiranno solo calciatori che nella passata stagione hanno deluso. La situazione al momento è questa. Se cambia, ovviamente, possiamo cambiare opinione, ma , ripeto, criticare in questo momento mi sembra eccessivo e per fortuna solo in pochi si ostinano a farlo. Ormai è un mestiere quello del -non sono d'accordo-".