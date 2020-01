Del Genio: "Da Serie B avere 2 attaccanti esterni con 1 gol su azione a settembre"

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha analizzato il ko interno contro l'Inter: "Con questi regali almeno 2 gol te li fa chiunque in serie A, poi se segni al massimo un gol, visto che due dei tre nostri attaccanti titolari (Insigne, Callejon, ndr) sono fermi ad 1 gol su azione alla prima giornata allora hai perso la partita. Bisogna parlare con precisione, il 4-3-3 non è una formula magica, lo si può fare in 100 modi, se lo fai con Sarri va bene anche con le catene ed il fraseggio, ma ieri se lo fai a campo aperto poi devi avere esterni che saltano l'uomo e Insigne e Callejon non lo saltano in nessun modo, sono caratteristiche.

Insigne? Se non avesse tirato avrebbe fatto anche una buona gara, ma è un paradosso per un attaccante. Lorenzo per il suo bene non dovrebbe tirare, qualcuno dovrebbe dirglielo. I suoi tiri portano anche uno scoramento generale, quando tiri e metti paura agli avversari è un conto, ma su alcuni tiri sbagliati tu dai proprio forza agli avversari. Lozano? Sono d'accordo, devono giocare i nuovi. Pure Elmas. Vediamo pure cosa dobbiamo fare l'anno prossimo, con tutto l'affetto per loro e quello che hanno fatto, non si può pensare di partire con Insigne e Callejon. Ad oggi meriterebbero almeno un po' di alternanza, col recupero di Mertens deve giocare lui, con Milik sono gli unici a segnare. C

'è ancora l'ottimismo di pensare che molti calciatori siano gli stessi due anni fa o che torneranno ad esserlo? Allora davvero l'ottimismo è pericoloso e ci accompagna ancora. Due attaccanti esterni, quindi due terzi dell'attacco ha fatto 1 gol su azione, poi un altro su rigore, sono attaccanti di squadre che retrocedono. Caro Napoli, non sono opinioni ma numeri: servono attaccanti che fanno gol e, caro allenatore, Mertens deve giocare per forza perché con Milik sono gli unici due che segnano, poi sta a lui trovare il modulo col 4-3-3 e 4-4-2"