Del Genio: "De Paul? Sì ai giovani in crescita come Fabian, non cambiamo strategia! S'è perso tempo, ma i top non vengono..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulle difficoltà nell'arrivare sui top player: "De Paul? Bisogna fare queste operazioni prima. Per fortuna molti vedono le partite, ed a me ha sempre impressionato, altri invece vedono i nomi. Ancelotti ha descritto le caratteristiche dei giocatori, ma non capisco perché andare a cambiare la strategia di questi anni. Noi se siamo arrivati a certi livelli non lo abbiamo fatto con questi benedetti top player, ma che lo stavano diventando. Mertens non era nessuno, Koulibaly nessuno lo conosceva, Ghoulam, Allan, l'anno scorso Fabian, sono stati bravissimi! Due mesi fa lo dissi, se siamo andati bene perché cambiare e inseguire questi top player che non arrivano neanche? Il mercato è stato buono, ma non ce l'hanno fatto completare in tempo. Per me, lasciateli perdere sti top player. Andate sui De Paul, perché cambiare per far contenti chi? Pure i tifosi hanno avuto un'evoluzione, ora seguono con interesse Elmas, potrebbe rivelarsi uno dei migliori in giro. Fate sempre così, basta con sti top anche perché quelli al 100% non vengono e neanche quelli in un momento difficile vengono perchè Icardi e James manco sono venuti".