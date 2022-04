Del Genio: "Demme accantonato, Mertens infallibile, servono se non domini più!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio per analizzare il ko rocambolesco contro l'Empoli

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio per analizzare il ko rocambolesco contro l'Empoli: "L'involuzione c'è da anni, tranne negli anni di Sarri in cui per 3 anni il Napoli ha dominato in Italia, anche se l'anno scorso le cose sembravano poi essersi aggiustate mentre quest'anno hanno iniziato bene e poi c'è stato un calo evidente. Sono tanti gli interrogativi da porsi, dire tutto va bene non è il caso solo per la qualificazione Champions, che è importante, ma i numeri sono chiari. La gara di Mertens aumenta i rimpianti? Oggettivamente si era sul 2-0 fino all'uscita di Mertens, non si può dire una cosa diversa. Non una gara entusiasmante, ma gestita, poi se si lascia qualche occasione va detto che l'Empoli le crea con tutti ma non le realizza, la sorpresa sono i 3 gol, basta vedere che crea tantissimo ma per fare 3 gol ha bisogno di 8 partite. I gol sono stati rocamboleschi, ma su Mertens non c'è molto dibattito: il Napoli con lui è più pericoloso perché finora ha costruito poche palle gol rispetto al passato e lo dicono i dati degli xg, basandosi sulla solidità difensiva per tanti mesi, perciò ha bisogno di gente infallibile e Mertens sotto porta lo è!

Zielinski e non Demme? Demme è stato esageratamente accantonato, si parla solo di Fabian e Zielinski ma anche Anguissa è piuttosto fermo, uno più dinamico come Demme serviva, poi se l'ha perso in panchina non è colpa nostra e neanche sua. L'anno scorso ha fatto benissimo, spesso ci metteva la pezza, non su Meret ma su quello di Malcuit c'era tempo per rimediare. La squadra non domina più le partite come all'inizio, mettiamolo qualche faticatore!".