Del Genio: "Devo contraddire Mazzarri su Simeone. Arbitro? Il regolamento permette il fallo su Kvara"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel post-partita sull'emittente radiofonica: "Arbitro? È il regolamento che permette queste partite col fallo sistematico su Kvara. Si tratta di tutti falli tattici, reiterati, ma il giallo arriva solo per falli plateali e quindi in Italia non si ammonisce per questi falli reiterati.

Simeone? Pochi minuti e questi pochi minuti per incidere spiegano il 5,5 per Mazzarri. Devo contraddirlo, Simeone giocava questi minuti con Osimhen, ma senza Osimhen non si è mai visto in campo così poco e giustamente anche lui vuole andare via. Raspadori è un grande giocatore ma da centravanti non tira in porta e per me non è un centravanti da squadre di vertice. Resta il rammarico per non averci provato contro un Monza deludente questa sera".