Del Genio: "Difesa da 10, ha funzionato benissimo! Mi aspettavo Raspadori in un altro ruolo"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, all'indomani del pareggio di Firenze si è espresso così: "Non sto dicendo che non condivido, anzi capisco le scelte di Spalletti, ma avevo pensato che Raspadori entrasse prima, vedendo il riscaldamento suo e quello di Elmas. Avevo pensato che Raspadori entrasse al posto di Kvaratskhelia ed Elmas al posto di Zielinski da mezzala. Invece non è stato così.

Lozano? Lì il pallone si prende di fronte piena per metterla nell'altro angolo. Lobotka? E' stato limitato da Amrabat, non è una questione di brillantezza. Bisognava trovare soluzioni alternative nelle uscite dal basso perché Amrabat non mollava mai Lobotka. Kim? Individualmente bene e di squadra benissimo. La fase difensiva, su 2-3 palle perse a centrocampo, ha funzionato comunque. Nell'ultima azione, quella del tiro di Barak, la difesa è stata da 10".