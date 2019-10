Del Genio: "Elmas fuori ruolo una sciocchezza, come il turnover. Due cambi, ma anche Mertens era stanco..."

Nel corso di 'A tutto Napoli' su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulle difficoltà con la Spal: "Quelle partite si vincono con la precisione al tiro, come al Salisburgo dove il Napoli ha concretizzato. Con la Spal mentalmente dici vabbè ne avrò delle altre e così la partita scorre. Ora si parla della posizione di Elmas, un'altra sciocchezza enorme perché solo in fase difensiva si allargava un po' a destra, per il resto giocava stretto dove può far bene e invece non l'ha fatto. Non ha giocato affatto sulla fascia. Altre volte in 10-20 minuti ha fatto molto di più rispetto ai 60 di Ferrara. S'è parlato inutilmente di Elmas. Pure il turnover, alla fine sono stati due cambi in realtà. Già nell'ultimo periodo 6-7 giocatori stanno giocando sempre, Callejon non ha giocato ma parliamo di una gara in un periodo tra due col Salisburgo e Atalanta e Roma. Anzi, a dirla tutta, dopo aver fatto qualcosa di straordinario a Salisburgo, Mertens doveva giocare o no? Era stanco a Ferrara e si vedeva, mettendoci Younes forse avrebbe fatto più cose.

Ci sono anche problemi mentali, col Cagliari non la sblocchi e vanno nel panico, con la Spal la sblocchi e ti rilassi pensando sia fatta. Questi giocatori non hanno mai vinto in carriera, non sanno prendersi responsabilità. Non hanno mai vinto e sentono anche la responsabilità di vincere. Una conferenza stampa con tutti i giocatori del Napoli, con un'unica domanda "cosa avete vinto in carriera con i club?", ci sarebbero 24 niente e durerebbe 3 secondi. Per quale motivo ADL, Ancelotti e tutti i giocatori hanno detto che dovevano vincere. Mica potevano esplodere tutti quest'anno. Si è stati troppo ottimisti.

L'argomento vero, mi auguro di sbagliarmi, è la sopravvalutazione dell'organico da parte di Ancelotti. Con alcuni giocatori che vivono adagiati sulle grandi cose che hanno fatto negli anni passati. Il Napoli non ha alcuna possibilità di partire favorito in un campionato, può puntare solo sulla continuità tecnica con l'allenatore.