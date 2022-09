Del Genio elogia Raspadori: "Destro e sinistro uguali, quel gol non lo fanno tutti!"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal'.

"Il gol con lo Spezia è stato importantissimo, ma lì Raspadori doveva solo tirare, è stato un gol che potevano fare anche altri. Invece la rete contro i Rangers non la fanno tutti, arriva perché lui ha due piedi quasi uguali, destro e sinistro. In uno spazio ridotto Raspadori è riuscito a fare le tre cose che si devono fare per far gol: stop, difesa palla e conclusione".