Del Genio: "Errore VAR sul 2-0 poteva costare due punti, c'è la sensazione della presa in giro"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulla questione arbitrale: "Mi insospettisco quando sento complicazioni su cosa possono o non possono fare quando rivedono al VAR. C'è la sensazione di una presa in giro. Al VAR va corretto tutto ciò che l'arbitro non vede correttamente, ed è chiaro che Osimhen commette quel fallo di mano perché viene trattenuto ed il fallo è la prima cosa. C'era rigore prima del tocco di mano. Tutto il resto è un utilizzo contorto che genera polemiche, per fortuna non ci ha tolto punti altrimenti staremmo qui a farne polemiche. Non ci sono comunque buone sensazioni. Non conosco il futuro, ma conosco il passato ed uno non l'abbiamo vinto per questo motivo".