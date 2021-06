Del Genio esalta Di Lorenzo: "Europeo straordinario, uno dei migliori dell'Italia"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Di Lorenzo sta giocando molto bene, è uno dei migliori della Nazionale in questo Europeo. Giovanni qualche piccolo errore lo fa, ma compie soprattutto tante cose buone. Per me è straordinario quello che sta facendo questo ragazzo".