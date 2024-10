Del Genio esalta McTominay: "Corre più di tutti perché fa due ruoli"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio. Rispondendo a una domanda di un tifoso a telefono su McTominay, ecco le sue parole: "E' stata una bella idea quella della doppia soluzione, ovvero McTominay che diventa quarto attaccante in fase di possesso ma anche terzo centrocampista quando dobbiamo difendere. Come con la Juve, anche col Monza lo scozzese ha percorso 13 chilometri perché si muove molto e perché, come detto, ha due compiti in campo da svolgere. E' il classico giocatore che, vedrete, non uscirà mai dal campo. Conte vuole questi giocatori".