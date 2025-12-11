Del Genio fa il nome: "A Lisbona non doveva giocare, ma come lo togli?"

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato a Canale 8 la sconfitta del Napoli in Champions contro il Benfica di Mourinho: "McTominay lo adoriamo ma non poteva giocare, però intanto è tosta andare a Lisbona senza lui con la coppia Elmas-Vergara. Io Vergara lo avrei visto bene in campo per più minuti ma dall'inizio non lo so perché magari veniva risucchiato dalla prestazione negativa della squadra. A Udine se Lobotka non recupera, come credo, io Vergara lo metterei in campo dal primo minuto.

Hojlund? Male, così come McTominay, ma un po' tutti dal 5 al 5,5, qualcuno tende anche al 4,5. Si salva Neres per qualche bella giocata, sufficienza anche per Politano che almeno ha creato delle situazioni che però non si sono concretizzate. Le giocate più qualitative le ha fatte Vergara insieme a Neres. Playoff? Bisogna aggiungere che la situazione classifica ora dopo sei giornate non è delineata. Non si capisce niente".