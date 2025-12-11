Giordano: “Mi aspettavo che il Napoli aggredisse il Benfica, invece è stato l’esatto contrario”

L’ex attaccante del Napoli Bruno Giordano ha commentato la sconfitta del Napoli in Champions League contro il Benfica ai microfoni di Canale 21: “Quando tu giochi nel campionato italiano le squadre ti rispettano di più. Perché tu c'hai lo scudetto sul petto, perché vedi i campioni dall'altra parte. Diciamo 14-15 squadre ti rispettano, poi vai a giocare con l'Inter, Milan e queste e allora… Le altre a livello europeo non ti rispettano, ma no perché sono più forti ma perché loro vengono dai campionati che vincono. Per cui hanno una mentalità vincente. Non hanno una mentalità di paura che dice: ‘Arriva il Napoli e noi poverini…’, no. Loro hanno vinto il campionato in Portogallo. chi l'ha vinto in Svizzera, che anche se sono campionati non all'altezza di quello italiano. che poi bisogna vedere qual è il livello italiano, loro giocano per vincere. Non giocano per non prenderle. L'Olanda che ci fa sei gol, 6-2. Un'altra squadra italiana sul 2-0 contro il Napoli in campionato si mette tutto in difesa, perché gli sembra un sogno poter stare 2-0 contro il Napoli campione d'Italia. Le altre no, hanno meno rispetto, ma in senso positivo, nel senso che rispettano il Napoli, però si giocano la loro partita.

Mourinho ti ha aggredito nei primi 20-25 minuti e non ti ha fatto passare la metà campo. Ha trovato il gol? Il gol non è che cade dal cielo, se lo so meritati, perché avevano sbagliato due gol un attimo prima. Poi hanno fatto il gol, come succede, a volte ci stanno dei grandi gol e dei gol che potevi evitare tranquillamente. Però nei primi 25 minuti io mi aspettavo che il Napoli facesse una partita da aggredire proprio per le insicurezze che poteva avere il Benfica, invece è stato l'esatto contrario. Il Benfica ti è venuto ad aggredire, non t' ha dato la possibilità di palleggiare. I difensori hanno sbagliato tanti appoggi, tecnicamente hanno sbagliato tanto. Il 2-0 è andato anche bene come classifica, perché potrebbe anche influire in maniera negativa un gol in più o un altro gol in più. Per me Benfica ha fatto la partita che doveva fare con buona tecnica e soprattutto con una squadra che sapeva quello che doveva fare”.