Del Genio: "Vittorie con la Juve la paghi senza ricambi, bisogna ritrovare qualcuno"

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato a Canale 8 la sconfitta del Napoli in Champions contro il Benfica di Mourinho: "Conte qualcosina poteva cambiare ma nulla che avrebbe cambiato la partita. Non ce la facciamo, dobbiamo recuperare giocatori per fare le due gare in sette giorni. Senza la giusta intensità il Napoli non riesce a fare quello che sa fare e così si sbaglia tecnicamente e ci disuniamo tatticamente. Però non è possibile vedere il Napoli intenso per sei, sette gare di fila con nove, dieci, undici giocatori confermati. Abbiamo bisogno di recuperare giocatori e questa è l'unica speranza per essere competitivi sempre.

Le grandi vittorie ti portano via grande intensità, il Napoli non vince 4-0 solo di tecnica e confermi gli stessi, il Napoli spende troppe energie per vincere quelle partite e dovrebbe cambiare 5-6 giocatori dopo le gare come quella contro la Juve ma ora non è possibile e questo è il limite attuale. Bisogna sperare che finiscano gli infortuni".