Del Genio: “Fabian e De Paul hanno collocazioni diverse. L’argentino è più tuttocampista”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto per parlare dell'ipotesi scambio Fabian-De Paul nel corso di 'Radio Goal': "Mi piacciono entrambi tantissimo, ma la collocazione non è identica. Fabian ha la sua collocazione nei due di centrocampo, De Paul è invece più una mezzala nel 4-3-3 e può giocare anche nei tre dietro la prima punta nel 4-2-3-1. L’argentino è più un tuttocampista, un giocatore box to box capace di partire dalla propria metà campo per poi chiudere l’azione sotto la porta avversaria".