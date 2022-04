Del Genio: "Fantastici Mario Rui e Lobotka: 7,5! Dicevano che non erano da Napoli..."

Nel corso di A tutto Napoli post-partita su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio, ha commentato la prova degli azzurri

Nel corso di A tutto Napoli post-partita su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio, ha commentato la prova degli azzurri: "Bellissima l'azione che porta al rigore con Zanoli che mette una grande palla per l'inserimento di Mertens e non s'è capito perché è servito tutto quel tempo per quel rigore clamoroso. Pensate senza VAR non avrebbero dato quel rigore. Bellissima la punizione, poi dopo il 2-1 il Napoli con un po' di sofferenza è tornato ad aggredire, non s'è fatto schiacciare perché loro sono bravi quando gli dai il campo, fino al 3-1 che ci ha dato tranquillità ed una vittoria che pesa.

Pagelle? 7 a Zanoli, non ha fatto solo la gara disciplinata, una sola volta Boga l'ha saltato, ma è stato protagonista e complimenti a lui. Il voto più alto in difesa, 7,5, va a Mario Rui, bravissimo con la palla nei piedi e fantastico nelle chiusure, con i tempi giusti. Molto male chi lo criticava dicendo che non poteva giocare in Serie A, ripassate le regole basilari per poter parlare di calcio, Mario Rui si sta dimostrando tra i migliori nel suo ruolo in Serie A, con una continuità incredibile! Gli manca solo il gol che per ora per sfortuna non ha trovato. L'anno scorso fu una scelta oggettivamente sbagliata da Gattuso, Hysaj fa fatica a sinistra.

7,5 anche a Lobotka, un altro giocatore che porta a riflessioni su come parlare di calcio, era stato definito il pacco del secolo mentre ora tatticamente è il giocatore più importante e ti risolve tutta la problematica di queste partite in cui non sapevamo uscire dalla pressione, lui ha personalità, qualità, non si può prescindere da lui! 7 a tutto l'attacco, 7 anche a Elmas e Lozano, entrati bene, Elmas arrivato al settimo gol in stagione ed anche su di lui alcuni dicevano che non era all'altezza o che era inutile o che bisognava tenersi alcuni di cui non faccio neanche i nomi mentre è uno di livello internazionale... 7,5 a Spalletti: era da 7, ma mezzo punto in più per la conferenza stampa della vigilia: mi è piaciuto, noi napoletani vogliamo questo! Le battaglie devono farle loro, non noi, ha fatto luce su una situazione che non è circoscritta solo a quel giornale lì!".