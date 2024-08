Del Genio: “Folorunsho? Conte non lo vede nei 2 di centrocampo e sulla trequarti preferisce altri”

vedi letture

E’ meglio fare scelte con chiarezza, piuttosto che trascinare questa vicenda alla lunga facendola poi pesare.

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Folorunsho sarà ceduto? Posso spiegare la possibile cessione solo con spiegazioni tecnico-tattiche. Si vede che Conte non lo vede nei due di centrocampo e preferisce qualcuno più veloce e tecnico come Kvara e Neres tra le linee dietro la prima punta.

E’ meglio fare scelte con chiarezza, piuttosto che trascinare questa vicenda alla lunga facendola poi pesare. Pensavo che fosse utilizzato come vice Anguissa e altre volte al fianco di Kvara, poi è arrivato Conte e non so se è successo altro”.