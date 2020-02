Del Genio: "Fondamentale l'Europa per avere 22-23 elementi. L'anno di Sarri irripetibile anche fisicamente"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sull'utilizzo della rosa: "E' fondamentale andare in Europa League. Solo col campionato, perché la Coppa Italia sono poche partite, non puoi formare o confermare una rosa di 22-23 giocatori per una sola partita settimanale. L'EL è lunga, sono tante partite, e quindi puoi far ruotare almeno 20 giocatori. Il Napoli di Sarri mollò tutto e con 13 giocatori andò in fondo, ma fu una situazione particolare da ogni punto di vista e tutti erano al top della loro carriera, non solo come prestazioni ma anche fisicamente perché non si facevano mai male".