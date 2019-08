Del Genio: "Freddezza incomprensibile. Avete visto a Firenze per una squadra massimo da 50 punti?"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del clima intorno al mercato del Napoli: "Avrei preferito un completamento della rosa già un mese fa, andando anche su altri giocatori, il Napoli invece per restare su profili di un certo punto è rimasto in attesa. Non lo condivido al 100% perché Icardi è forte, ma c'erano altri nomi due mesi fa, magari aggiungevi meno qualità ma ora eri già pronto. Per il resto mi convincono tutti i nomi arrivati finora, in particolare Manolas e Lozano. Scetticismo? Per questo comunque non capisco perché non c'è un po' di entusiasmo. Ho visto le immagini di Firenze, ma con tutto il rispetto per la proprietà, ma quest'anno può fare 10 punti in più e finire settima, ottava, nona, questa è la proiezione ottimistica, la squadra è quella che è. A Napoli invece c'è questa freddezza, moti sono usciti di testa e hanno perso la dimensione reale del club. E lo dice uno che sta criticando diverse cose di questo mercato, forse andando anche oltre".