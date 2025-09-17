Donnarumma sul Napoli: "Può arrivare lontano e lo spero perché sono legato"

Carico ed emozionato, Gigio Donnarumma, portiere del City, ha elogiato il Napoli in conferenza stampa in diversi passaggio dell'appuntamento con la stampa.

Le difficoltà nell'affrontare il Napoli?

"Le difficoltà riguardano la preparazione di Conte, so come lavora. So che sarà dura difendere e dura attaccare, sarà molto complicato per noi perché il Napoli difenderà bene. In attacco ci sono nuovi giocatori che sono molto forti, arrivano dalla Premier League e quindi sanno come affrontare il City. Sarà dura per noi, servirà attenzione. Conosco tanti giocatori del Napoli e cercherò di dare indicazioni ai miei difensori, soprattutto su Politano e Di Lorenzo con cui ho un grande rapporto. Il Napoli verrà qua per fare una grande partita e noi dovremo stare attenti 95 minuti".

Dove può arrivare il Napoli?

"Ha una grandissima squadra, può arrivare molto lontano e mi auguro lo faccia perché sono molto legato alla città. Sono superstizioso, non dico quanto ma spero possa restare a lungo nella competizione".