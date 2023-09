Del Genio: “Garcia può anche essere peggiore allenatore al mondo, ma non è unico colpevole”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è così espresso su Rudi Garcia nel corso de 'Il Napoli su Telecapri'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è così espresso su Rudi Garcia nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': “E’ sicuramente sbagliato dire che è tutta colpa di Garcia. Di certo è più facile in certe situazioni cambiare un allenatore piuttosto che 5-6 giocatori o l’organigramma societario, per cui in questi casi il focus è molto sull’allenatore. Che il focus sia sull’allenatore sono d’accordo, ma non che venga individuato come unico responsabile di tutto. Garcia può anche essere il peggiore allenatore al mondo, ma le responsabilità non possono essere tutte sue”.