Del Genio: "Garnacho-Adeyemi? C'è una grande differenza e Conte lo sa"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli parlando delle mosse di mercato del club azzurro: "Adeyemi ha la giocata, ma Garnacho è più continuo nell'arco dei novanta minuti, pressa, costruisce, corre per tutta la gara, è dentro la partita. In più Adeyemi ha l'incognita degli infortuni, si è fermato spesso. Comunque per entrambi la valutazione economica dei due club è eccessiva".

