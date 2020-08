Del Genio: "Gattuso disse che l'80% del gruppo sarebbe rimasto, evidentemente non sarà cosi..."

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione Radio Goal: "Da ieri sera ho definitivamente cambiato idea: quando ho sentito la notizia di Maksimvoic, che sembrava prossimo al rinnovo, si parla di giocatori che hanno fatto anche una buona stagione e potrebbero non esserci, e si tocca molto la difesa e figuriamoci l'attacco. Se va via Lozano, dopo essere andato via Callejon, il Napoli dovrà prendere due esterni, e da lì rimangono Mertens ed Insigne. Parliamo di 8-9 giocatori sicuri, rispetto alla dichiarazioni a campionato in corso di Gattuso quando disse che l'80% il gruppo sarebbe stato confermato, ad oggi evidentemente non è cosi".