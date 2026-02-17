Del Genio: "Giaccherini distrattone! Chiellini ultimo al mondo che poteva dire quelle cose"

vedi letture

Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Ha detto il nostro amico Giaccherini, che stigmatizza fortemente quello che ha fatto Bastoni perché ha avuto un maestro di come comportarsi in campo in maniera corretta. Questo maestro risponde al nome di Giorgio Chiellini.

Giaccherini è distrattone mai visto, perchè si è dimenticato i capelli tirati di Cavani, mille provocazioni, polemiche, mille situazioni provocatorie e simulazioni. Una volta in uno slancio di sincerità Chiellini ammise: 'Io accentuo. Basta che mi toccano, vado giù'. Quindi quelle cose dette da Chiellini nel post-partita di Inter-Juventus sono giuste, ma l'ultima persona al mondo che poteva dirle era lui".