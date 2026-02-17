Rambaudi: "Il problema del Napoli è la difesa, non c’è un leader. Beukema? Ha bisogno di tempo"

vedi letture

L'ex calciatore Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: "Giocare contro la Roma è difficile, ti fa giocare male uomo con uomo e c’era poca qualità in mezzo. La differenza è stata Gilmour che è entrato ed ha dato qualità nella giocata in avanti nel cercare Giovane ed Alisson, in più Hojlund ha cambiato il modo di giocare, adesso fa il Lukaku e gioca in maniera diversa, proprio per il gioco di Conte. Evidenzierei l’ingresso e la qualità di Gilmour e con Lobotka gli avversari aveva due registi. Il problema del Napoli è la difesa: in quel reparto non c’è un leader fisico e mentale, nel primo gol c’è una mancanza di tattica individuale, Beukema ha sempre giocato in modo diverso a Bologna e quindi forse gli devi dare tempo”.

Sull'Atalanta: “E’ una partita che mi sa di copia e incolla contro la Roma, sono due squadre che giocano in maniera molto simile, ma bisogna fare molta attenzione.

Sul mercato: “A questa squadra mancano due giocatori capaci di verticalizzare e pensa che Alisson al Napoli sia un acquisto che vale Malen alla Roma. Sono giocatori che attaccano alla profondità, è quello che ti richiede Conte e ti danno una grande opportunità. Io lo metterei dal primo minuto, farei giocare Vergara e Alisson con Politano invece sulla destra, tutti dal primo minuto”.