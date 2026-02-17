Fabbroni: "Parole di Osimhen un autogol clamoroso. Arbitri? Silenziati dal VAR"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Se è necessario vendere Lukaku e De Bruyne in estate? Ci sono calciatori che fanno tanto lavoro nello spogliatoio. Ad oggi dovremmo mandare via sia Lukaku e De Bruyne perché non danno garanzie. Sarebbe però un giudizio affrettato.

Le parole di Osimhen? Un autogol clamoroso. Continuo a nutrire problemi sulla qualità di queste dichiarazioni. Parole che avranno fatto piacere ai tifosi, visto che De Laurentiis non l'ha voluto vendere alla Juventus.

Il Napoli arriva a Bergamo che riposerà un po' di più dell'Atalanta, ma se guardiamo gli infortuni non se ne esce. Se l'Atalanta deve andare a guadagnarsi una qualificazione agli ottavi di Champions, allora anche la partita contro il Napoli diventa pesante. Se l'Atalanta dovesse subire uno schiaffo a Dortmund, allora e chiaro che la partita contro il Napoli assumerà un valore ancora più importante. È sempre una partita molto delicata quella contro i bergamaschi. Ricordiamo la storia della monetina di Alemao.

Alemao simulò? Qualcuno gli consigliò di non alzarsi, però la monetina lo colpì. Chiaramente Bastoni è diventato un caso, ma attenzione anche a quanto fatto da Parisi. Immagino Lo Bello o anche Collina, arbitri di personalità: possono essere zittiti dal VAR? Io non penso. La personalità degli arbitri viene silenziata dal VAR. Così come non sopporto quei fuorigioco di due metri che non vengono segnalati. Mi dà fastidio sulla pelle".